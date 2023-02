Braunfels. Das Stadtmuseum Obermühle, Obermühle 1 in Braunfels ist erstmalig für dieses Jahr am Sonntag, 5. März, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Anlässlich der ersten Öffnung gibt es Kaffee und Kuchen gratis. Wie immer ist das Museum am ersten und dritten Sonntag im Monat geöffnet. Der Eintritt ist frei.