Braunfels. In zwangloser Reihenfolge stellt das Museum ihre Sehenswürdigkeiten vor. Am Sonntag, 1. Oktober, steht die Nutzung der Strömungsenergie des Wassers im Fokus. Das Gebiet um die Obermühle ist reich an Quellen. Schon für das frühe 17. Jahrhundert, für die Regierungszeit des Grafen Johann Albrecht I., ist die Nutzung der Obermühle als Wasserwerk verbürgt. Das Museum ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.