Braunfels. Die Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft Braunfels lädt für Sonntag, 6. August, von 14 bis 17 Uhr in das Stadtmuseum Obermühle in Braunfels ein. In zwangloser Reihenfolge werden Sehenswürdigkeiten des Museums vorgestellt. An diesem Sonntag geht es um Möbeln und Utensilien aus dem Schlafzimmer von früher. Der Eintritt ist frei.