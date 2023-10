Braunfels-Philippstein. Die Burg Philippstein bildet den Ausgangspunkt für die eineinhalbstündige Wanderung am Sonntag, 15. Oktober, um 14 Uhr mit Stadtführer Volker Zimmerschied. Es besteht die Möglichkeit, den Burgkeller und den Burgturm zu besichtigen. Tickets gibt es für 5 Euro bei der Tourist-Information Braunfels, Marktplatz 9, oder per E-Mail an touristinfo@braunfels.de.