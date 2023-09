Suzanne Bohn präsentiert Annie Ernaux in Braunfels

Zunächst gab sie allgemeine Informationen zum Nobelpreis selbst an das Publikum weiter. Annie Ernaux sei die erste Französin und die 17. Literatin weltweit, der diese höchste Ehre verliehen wurde. Die Referentin ging dann auf die heftige Polemik ein, die sich der für die Franzosen überraschende Wahl des Nobelpreis-Komitees anschloss. Der Favorit sei eigentlich Michel Houellebecq gewesen. Annie Ernaux sei Gegenstand einer Demontagekampagne geworden, die sich teils auf ihr politisches Engagement in der ultralinken Szene, teils auf einen für Frankreich nicht atypischen Antifeminismus stützte. Auch der minimalistische Schreibstil - beziehungsweise Anti-Stil der Autorin, den sie selbst bewusst flach und nüchtern halte, um so ihres Anspruchs nach Sezierens des Ichs besser gerecht zu werden, sei Gegenstand der schlimmsten Angriffe vonseiten ihrer Gegner gewesen, so Bohn.