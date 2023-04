Sven Ringsdorf zu Gast im HR-Fernsehen 

Braunfels. Auf Einladung des Hessischen Rundfunks wird Sven Ringsdorf am Freitag, 5. Mai, ab 16 Uhr im Regionalmagazin „hallo hessen“ Braunfels als Ausflugsziel vorstellen und über sein Engagement als Stadtführer sprechen, das er schon seit seinem 15. Lebensjahr ausübt. Schwerpunkt der Sendung ist neben der Vorstellung der Braunfelser Sehenswürdigkeiten (Schloss, Altstadt, Kurpark, Tiergarten) auch die „kulinarische Stadtführung“, die Sven Ringsdorf in Kooperation mit der Konditorei Café Vogel und „Das Wohnhaus“ von Regina Andermann anbietet. Anlässlich der TV-Sendung findet am Samstag, 6. Mai, um 14 Uhr eine kulinarische Stadtführung statt. Los geht es am Marktplatz und endet am Café Vogel. Die Teilnahme kostet 12 Euro pro Person inklusive einer kleinen Kostprobe. Die Tickets müssen zuvor in der Tourist-Information am Marktplatz erworben und abgeholt werden.