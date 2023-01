Tiefenbach soll einen Solarpark bekommen

Mathes verwies auch auf den nun schon über zehn Jahre alten Solarpark am Galgenberg in Solms und die guten Erfahrungen dort. Die Fläche in Tiefenbach sei zwar nur 1,7 Hektar groß, die in Solms messe dagegen rund sechs Hektar. Durch die technische Entwicklung könne man inzwischen aber von einer Verdoppelung der Effektivität ausgehen. „1,5 Millionen Kilowattstunden sind auf der Tiefenbacher Fläche machbar“, so Gerd Mathes. Und weiter: „Die Rahmenbedingungen passen. Es gibt gute Chancen, dass das Projekt umgesetzt wird.“ Den Umstieg auf regenerative Energien nennt Mathes „eine Pflicht“. „Energie steht nicht unendlich zur Verfügung. Das wird auch in den nächsten Jahren nicht besser werden.“