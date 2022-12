Unbekannte zünden Schalbretter an Haus in Philippstein an

Passiert war Folgendes: Am Sonntagabend, 4. Dezember, gegen 20.15 Uhr, hatte ein Anwohner brennende Schalungsbretter an einem Haus in der Möttauer Straße in Philippstein bemerkt. Er alarmierte den Bewohner des Hauses, und gemeinsam gelang es den Männern, den Brand zu löschen.