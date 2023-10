Unterwegs mit dem Nachtwächter

Braunfels. Die Braunfelser Kur GmbH lädt für Freitag, 10. November zu einem Rundgang mit dem Nachtwächter, gespielt von Sven Ringsdorf, durch die dunklen Straßen und Gassen der Braunfelser Altstadt ein. Ringsdorf fallen bei dieser Führung im historischen Gewand immer wieder unterhaltsame und spannende Geschichten ein. Los geht es um 18 Uhr an der Tourist-Information, Marktplatz 9. Die Teilnahme kostet 8 Euro. Tickets sind in der Tourist-Information Braunfels, Marktplatz 9 erhältlich. Um Anmeldung per Telefon unter 06442 303-820 oder per E-Mail an touristinfo@braunfels.de wird gebeten.