Verlegung der Haltestelle „Feuerwehr“ wegen Straßenbauarbeiten

Braunfels-Altenkirchen. Aufgrund von Straßenbauarbeiten in Altenkirchen im Bereich der Haltestelle „Feuerwehr“ in Fahrtrichtung Braunfels kann diese nicht bedient werden. Gegenüber der Haltestelle „Kindergarten“ wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Baumaßnahme dauert vom 15. Mai bis 23. Mai. Bei Fragen steht die Mobilitätszentrale in Wetzlar, Telefon 06441-4071877 oder per E-Mail an mobi-wetzlar@vldw.de zur Verfügung.