Viele holen sich auf der Kreativa in Braunfels Anregungen

Braunfels. Die Braunfelser Kreativa, seit Jahrzehnten beliebter Anlaufpunkt, wenn es um sinnvolle Freizeitbeschäftigung geht, war auch an diesem Wochenende wieder gut besucht. Im Haus des Gastes präsentierten bei dem beliebten Kreativmarkt rund 40 Aussteller ihr kunsthandwerkliches Angebot, das vom Nähen, Stricken und Häkeln, über die Malerei und Schmuckherstellung, bis zu wohlduftenden Seifen mit allerlei Zubehör, gemütlichen Lampen und Imkereiprodukten reichte. Manches konnte auch kombiniert werden, wie zum Beispiel eine edle Seife mit einem gehäkelten Waschlappen – hübsch verpackt ein gern gesehenes Mitbringsel. Fein aufgereiht in bunter Farbenpracht, machte es die Kinderkleidung dem Betrachter schwer, sich zu entscheiden. Allerliebste Teddys in verschiedenen Größen lockten zu Kuscheln, aber auch zum Sammeln.