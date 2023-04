Vogelkundliche Exkursion

Braunfels-Altenkirchen. Die AGNU Braunfels lädt am Sonntag, 30. April, unter der Leitung von Rudolf Fippl (HGON), zur vogelkundlichen Exkursion in den Weipersgrund und durch den geschützten Heiligenwald ein. Dem Wald mit älteren Traubeneichen, Hain- und Rotbuchen kommt im Klimawandel eine wichtige Bedeutung zu und ist seit einigen Jahren auf Beschluss der Braunfelser Stadtverordneten aus der wirtschaftlichen Nutzung genommen. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr an der Reitanlage am Ende der Straße „Zum Weipersgrund“ in Altenkirchen. Die Teilnahme kostenfrei, angebrachtes Schuhwerk ist von Vorteil.