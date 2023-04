Braunfels-Philippstein. Zum Auftakt des Hugenottenmarktes in Braunfels hält der Altbürgermeister Dieter Schmidt am Freitag, 21. April, in der Mehrzweckhalle in Philippstein, Bermbacher Straße 4 einen Vortrag über den Hugenotten und Waldenserpfad statt. Der Fernwanderweg aus der Dauthphiné von Poet-Laval bis nach Bad Karlshafen in Nordhessen, führt an Braunfels vorbei. Beginn ist um 19 Uhr.