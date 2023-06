Wein, Musik und gute Laune beim Braunfelser Weinfest

Braunfels. Im Braunfelser Kurpark ist am Freitag das 13. Weinfest eröffnet worden. Unter den Lindenbäumen wird es das ganze Wochenende lang bei Wein, Musik und leckeren Speisen gemütlich. „Ich danke allen, die zum Gelingen des 13. Weinfests in unserem Kurpark beitragen und vor allem auch den Gästen für ihr Kommen“, hieß Bürgermeister Christian Breithecker am Freitagabend im Schatten der Linden willkommen und eröffnete das beliebte Fest am Abend zusammen mit Martina Oberg-Fell und Hans-Werner Maurer, den Vertretern des gleichnamigen Autohauses, das in diesem Jahr die Stadt Braunfels als Sponsor unterstützt.