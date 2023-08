Yogakurse in Braunfels

Braunfels. Im Rahmen der evangelischen Erwachsenenbildung bietet Frau Helga Rinn-Böttcher, ausgebildete Yoga-Lehrerin und Übungsleiterin für autogenes Training, zwei Yoga-Kurse in der Kirchengemeinde Braunfels an. Die Teilnehmer treffen sich jeweils dienstagvormittags entweder im Frühkurs von 8.30 Uhr bis 10 Uhr oder von 10.15 Uhr bis 11.45 Uhr im evangelischen Kirchenzentrum, Gartenstraße 25. Kursbeginn ist Dienstag, 12. September. Für die elf Treffen vom 12. September bis 12. Dezember wird eine Kursgebühr von 110 Euro erhoben. Am 19. September, 3. und 24. Oktober, finden keine Kurse statt. Anmeldungen erfolgen bei Helga Rinn-Böttcher unter Telefon 06442-5899 oder im Gemeindebüro, Telefon 06442-5771. Zu den Kursen bitte bequeme Kleidung, warme Socken und eine Wolldecke mitbringen.