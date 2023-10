Zwei Autos stoßen bei Wendemanöver in Braunfels zusammen

Braunfels. Während eines Wendemanövers kommt es zum Unfall: Am Donnerstagabend gegen 19.50 Uhr wollte ein Autofahrer auf der L3451 bei Braunfels in Höhe Florentine an einem Feldweg wenden. Das entgegenkommende Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass die Wagen zusammengestoßen sind. Das teilt die Polizei auf Nachfrage von mittelhessen.de mit.