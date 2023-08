Zwei Englischkurse in Braunfels

Braunfels. Am Dienstag, 5. September, von 19 bis 20.30 Uhr beginnt in den Räumen der Schloss-Schule in Braunfels ein neuer VHS-Kurs „Englisch - B2“. Ein weiterer Englischkurs der VHS, diesmal Sprachniveau B1, startet am Mittwoch, 6. September, von 19.30 bis 21 Uhr ebenfalls in der Braunfelser Schloss-Schule. Beide Sprachkurse sind für Teilnehmer geeignet, die bereits gute Grundkenntnisse der englischen Sprache haben und ihre Kenntnisse vertiefen und ausbauen möchten. In den Kursen wird Sprache lebendig vermittelt und die entsprechende Grammatik thematisiert. Mehr Informationen und Anmeldungen auf www.vhs-lahn-dill.de oder unter Telefon 02771-4077400.