Breitscheid: „Wait for June“ spielen im „Herbstlabyrinth“

Breitscheid. Bis zum 1. Juli mussten die Besucher warten auf „Wait for June“ in der Schauhöhle „Herbstlabyrinth“. Die Band „Wait for June“ besteht aus Jule Jochem, Manuel Sohn, Florian Müller und Dennis Nauheim. Mit einem abgespecktem Instrumentenrepertoire – denn alles, was man in die Höhle herunterträgt, muss auch wieder hoch – spielten sie drei seit Wochen ausverkaufte Konzerte.