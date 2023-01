Breitscheider „Herbstlabyrinth“ hat Corona überstanden

Im vergangenen Jahr wurde in der Breitscheider Schauhöhle „Herbstlabyrinth“ der 100.000. Besucher empfangen. (© Christoph Weber)

8050 Besucher strömten im Jahr 2022 in die Schauhöhle. Das waren so viele wie in den beiden Pandemiejahren zuvor zusammen.