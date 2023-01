Breitscheider Politik will Schülerströme erkunden

Im Bereich des Breitscheider Gesundheitszentrums in der Medenbacher Straße würde man im Rathaus gerne zur Verbesserung der Verkehrssicherheit einen Fußgängerüberweg sehen. Doch eine 14-stündige Zählung am 18. Mai kam zu dem Ergebnis, dass in diesem Zeitfenster in diesem Bereich ganze 21 Fußgänger unterwegs waren. Einen rund 30.000 Euro teuren "Zebrastreifen" müsste die Gemeinde deshalb aus eigener Tasche bezahlen. (© Christoph Weber)