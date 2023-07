Das ehrenamtliche Engagement in Breitscheid ist groß

Breitscheid-Erdbach. In Breitscheid ist die Welt offenbar noch in Ordnung; zumindest, was die Besetzung von Ehrenämtern angeht. Nahtlos war der Übergang vom bisherigen Schiedsmann, Dieter Kraus, zum neuen Amtsinhaber Günter Winkel. Dieser war für fünf Jahre von der Gemeindevertretung gewählt worden. Sowohl der Dillenburger Amtsgerichtsdirektor Reinhard Grün als auch Breitscheider Bürgermeister Roland Lay (parteilos) sehen in Günter Winkel eine für das Amt erfahrene Person, der sich als Schlichter in Streitfragen und als Schlichter schon früher bewährt hat. Nachdem Dieter Kraus die Entlassungsurkunde von Reinhard Grün überreicht bekommen hatte, wurde Günter Winkel offiziell – mit Ernennungsurkunde und der Ablegung des Eids für Schiedsleute – in seinem neuen Amt bestätigt.