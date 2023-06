„David Bender Projekt“ spielt in Breitscheid

Breitscheid. Die Freie Evangelische Gemeinde Breitscheid (FeG) lädt für Sonntag, 2. Juli, zu einem Open-Air-Konzert der Gruppe „David Bender Projekt“ ein. Beginn ist um 17 Uhr auf dem Freizeitgelände Hermannsroth in Breitscheid. Bei Regen wird die Veranstaltung im Haus der FeG Breitscheid stattfinden. Die Gruppe um den Musiker, Klavierlehrer und Bandcoach David Bender interpretiert alte christliche Lieder und Choräle in neuem Gewand. Durch zeitgemäße Arrangements soll der Fokus der Zuhörer neu auf die alten aber immer noch aktuellen Texte gelenkt werden. Karten können vorab für fünf Euro online über die Homepage www.feg-breitscheid.de erworben werden oder direkt an der Abendkasse, dann kosten sie sieben Euro.