EAM-Belegschaft spendet für Ukraine-Hilfe

"Wir hoffen, dass mit diesem Betrag zumindest ein Teil der dringend benötigten Waren angeschafft werden kann, um die Not der Menschen in der Ukraine ein wenig zu lindern", so Olaf Kieser und Karsten Lenz. Die Ukrainehilfe in Breitscheid blickt mittlerweile auf 30 Jahre humanitärer Arbeit und viele Hilfstransporte zurück. In dieser Zeit wurde viel bewegt, geholfen und aufgebaut. Putins Angriffskrieg hat dann Projekte für bedürftige Menschen in der Ukraine jäh gestoppt.