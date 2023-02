Feuerwehr Gusternhain erinnert an die Einsätze im vergangenen Jahr

Rückblick: Die habe sich vor allem im Projekt des Neubaus der Feuerwehrgarage in Gusternhain gezeigt, so der Bürgermeister und der Stadtbrandinspektor. Dabei wurde im vergangenen Jahr mit einem sehr großen Anteil an Eigenleistung eine große Garage für den Mannschaftstransportwagen und Lagerregale errichtet.