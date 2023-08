In Rabenscheid ist am 25. August wieder Bauernmarkt

Breitscheid-Rabenscheid. Die Gemeinschaft Rabenscheider Ortsvereine richtet am Freitag, 25. August, den vierten Bauernmarkt der Saison 2023 aus. Unter dem Motto „Rabenscheider Bauernmarkt – hier trifft man sich!“ lädt sie die Menschen nicht nur zum Einkaufen, sondern auch zum Verweilen ein. Bei einer kostenlosen Tasse Kaffee können die Besucher Gespräche mit „alten Bekannten“ oder auch anderen Marktbesuchern führen. „Wir wollen Ihnen nicht nur einen einfachen Markt zum Einkaufen, sondern einen monatlichen Treffpunkt anbieten“, erläutern die Macher. „Unsere Markthändler bieten Ihnen ein qualitativ hochwertiges und im Preis-Leistungs-Verhältnis günstiges Warenangebot an, welches den kompletten Bedarf des täglichen Lebens beinhaltet“, ergänzen sie. Der Markt mit gut 40 Ständen beginnt um 11 Uhr an der Dreschhalle und in der Waldaubacher Straße.