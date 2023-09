Motorradfahrer krachen bei Breitscheid zusammen

Breitscheid. Auf der Landesstraße 3042 zwischen Medenbach und Breitscheid ist es am Sonntagmittag zu einem Unfall mit zwei Motorrädern gekommen. Ein Kradfahrer ist mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Er war zuvor an der Unfallstelle ohnmächtig geworden.