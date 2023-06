Rabenscheider Ortsvereine laden wieder zum Bauernmarkt ein

Breitscheid-Rabenscheid. Am Freitag, 30. Juni, veranstaltet die Gemeinschaft Rabenscheider Ortsvereine den dritten Bauernmarkt der Saison 2023. „Unter dem Motto ,Rabenscheider Bauernmarkt – hier trifft man sich!’ wollen wir die Menschen zum Verweilen einladen“ schreibt die Vereinsgemeinschaft in einer Mitteilung. Bei einer kostenlosen Tasse Kaffee können in einer entspannten Atmosphäre Gespräche mit alten Bekannten oder auch anderen Marktbesuchern geführt werden. Die Gemeinschaft: „Wir wollen nicht nur einen einfachen Markt zum Einkaufen, sondern einen monatlichen Treffpunkt anbieten.“