Rüdiger Geis liest in Erdbach

Breitscheid-Erdbach. Die Gemeinde Breitscheid lädt zu einer Autorenlesung für Freitag, 5. Mai, ein. Der in Sinn lebende Schriftsteller Rüdiger Geis liest aus seinem neuen Roman „Die Rattenbande“, der Bezug zur Gegend nimmt – in diesem Fall sogar in unmittelbarer Tatortnähe. Beginn ist um 18.30 Uhr im Dorfladencafé Erdbach, das die Gäste auch bewirtet. Die Gemeindebücherei Erdbach ist an dem Abend ebenfalls geöffnet, so dass die Besucher auch dort stöbern können. Die Lesung ist kostenlos, um vorherige Anmeldung im Kulturbüro der Gemeinde Breitscheid wird jedoch gebeten, da es nur begrenzt Plätze gibt. Möglich ist dies per E-Mail an veranstaltungen@gemeinde-breitscheid.de oder telefonisch unter 02777-913321.