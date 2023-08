Breitscheid. Musikalisches und Kulinarisches - diese Kombination verbirgt sich hinter dem Format der „Soirée um sieben“, das Kantor Joachim Dreher und Prof. Johannes Monno in diesem Jahr im Rahmen der Konzertreihe in der Pfarrei Zum Guten Hirten an der Dill entwickelt haben. Am Freitag, 1. September, findet der dritte Abend in dieser Reihe statt, diese Mal in der katholischen Kirche Heilige Dreifaltigkeit in Breitscheid um 19 Uhr. Musik des Mittelalters und der Rennaissance werden von Torsten Greis auf historischen Blasinstrumenten, Raphael Monno mit der Gitarre und Joachim Dreher mit Gesängen dargeboten. Nach dem circa 40-minütigem Konzert sind alle Zuhörer noch zu Gegrilltem und Getränken eingeladen. Der Eintritt ist frei, es wird aber um eine Spende gebeten