Sommerkonzert der „Sangesfreunde“ Erdbach

Breitscheid-Erdbach. Der MGV „Sangesfreunde“ Erdbach lädt für Sonntag, 23. Juli, zu einem Sommerkonzert ein. Außer den Erdbachern treten als Gastchöre der MGV Jugendfreunde Herborn, der Frauenchor CremeFrech Herborn, der GV Eintracht 1869 Offenbach, sowie die Jagdhorngruppe Westerwald auf. Beginn ist um 11 Uhr in der Gasse-Schlucht in Erdbach (am Schützenhaus). Der Eintritt ist frei. Zur Musik werden auch Getränke, Speisen und nachmittags Kaffee und Kuchen angeboten. Kostenfreie Parkmöglichkeiten bestehen auf dem Festplatz. Die Zufahrt zum Schützenhaus ist gesperrt.