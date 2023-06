Stefan Thiemert ist neuer Pastor der FeG in Medenbach

Breitscheid-Medenbach. Die Freie evangelische Gemeinde (FeG) Medenbach hat einen neuen Pastor: Stefan Thiemert wurde in einem feierlichen Gottesdienst in sein Amt eingeführt. Für den 45-Jährigen ist es die zweite Stelle. Zuletzt war er Pastor in den beiden Gemeinden FeG Schwerte und FeG Hagen-Haspe. Die FeG Medenbach freut sich, einen neuen Seelsorger gefunden zu haben. Gemeinsam mit der Pastorin Janne Pfeifer bilden sie ein Pastorenduo.