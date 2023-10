Tiefes Blech erklingt tief im Herbstlabyrinth Breitscheid

Musikalischer Leiter Till Borchert (Euphonium, Bariton), Christian Sack (Euphonium), Robert Gödtke und Nico Fischer (beide Tuba) beeindruckten durch die musikalische Vielfalt ihres Repertoires, berichtet Bettina Metz vom Team der Schauhöhle in einer Pressemitteilung. So ging es mit dem Stück aus Wagners Lohengrin von der Romantik über Bruckners Etüde für das tiefe Blech zum modernen Stück „Day at Sea“. Und zwischendurch gab es immer wieder eine Überraschung: unter anderem die Polka „Rosamunde“ und das deutsche Volkslied „Heideröslein“.