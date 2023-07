VdK Breitscheid feiert

Breitscheid. Der VdK Breitscheid lädt die VdK-Mitglieder aller Breitscheider Ortsteile für Samstag, 22. Juli, zu einem Grillnachmittag ein. Anlass ist das 75-jährige Bestehen der Ortsgruppe. Los geht es um 16 Uhr an der Breitscheider Skihütte. Neben der Bewirtung warten auch Überraschungen auf die Gäste. Im Interesse der Umwelt bittet der Veranstalter darum, Teller, Besteck und Trinkgefäß mitzubringen. Zur genaueren Planung wird um Anmeldung bis Sonntag, 9. Juli, gebeten. Wer einen Salat als Spende mitbringen möchte, darf dies gern bei der Anmeldung mitteilen. Anmeldungen bitte telefonisch an Udo Klaas, 02777-1442, Gudrun Henning 02777-6123, Wolfgang Rosemeyer 02777-1570 oder per E-mail an ov-b reitscheid@vdk.de< /DnmLink>.