Zum Töpferworkshop anmelden

Breitscheid. Die Gemeinde Breitscheid lädt zu einem Töpfer-Workshop im Häfner- und Töpfermuseum ein. Die Teilnehmer erlernen Tonaufbau und Plattentechnik. Der Workshop findet vom 24. bis 26. November (Freitag bis Sonntag) statt, Freitag von 17 bis 21 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Im Anschluss findet ein Glasur-Wochenende in zeitlicher Absprache mit der Kursleiterin statt. Der Workshop kostet 200 Euro zuzüglich Materialkosten. Weitere Informationen gibt es per Telefon unter 02777-913321 oder per E-Mail an veranstaltungen@gemeinde-breitscheid.de. An diese E-Mail-Adresse sind auch die Anmeldungen mit Angabe der vollständigen Adresse möglich.