„2 Zimmer-Cujé-Bad“ spielt im Bebop

Dietzhölztal-Ewersbach. Die Band „2 Zimmer-Cujé-Bad“ spielt am Samstag, 25. Februar, im Bebop Strassebersbach in der Hallstraße 4 in Ewersbach. „2 Zimmer-Cujé-Bad“ spielt Funk, Groove, Jazz und Blues. Die acht Musiker interpretieren unter anderem Lieder von Prince, Randy Crawford, Stevie Wonder, Jamiroquai und Henrik Freischlader auf ihre eigene Art und Weise. Die Band besteht aus Manuela Wirth (Gesang), Tino Schol (Gesang, Saxophon), Christian Cujé (Saxophon), Michael Faust (Bass), Ralf Klose (Piano, Orgel), Holger Lisy (Gitarre), Reiner Mohr (Schlagzeug) und Kurt Schütze (Congas). Los geht es um 20 Uhr, der Eintritt kostet sieben Euro.