20 Reifensätze in Ewersbach geklaut

Dietzhölztal-Ewersbach. Reiche Beute haben Einbrecher am Wochenende in Ewersbach gemacht: Die Täter brachen bei einem Kfz-Meisterbetrieb in der Gerberstraße das Schloss eines Containers auf und stahlen nicht weniger als 20 komplette Reifensätze – in der Summe also 80 Autoreifen.