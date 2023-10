Beim Stammtisch über Dietzhölztals Geschichte plaudern

Rund 20 Geschichtsinteressierte trafen sich, um mehr über die Projekte und Ergebnisse verschiedener Arbeitsgruppen der Geschichtswerkstatt zu erfahren. So konnte Jürgen Daum, ein Experte für Siedlungstopografie, alte Wegesysteme und historische Grenzsteine sowie seine neuen Erkenntnisse zum ersten Teichhammer (ca. 1650) in Steinbrücken am Hammerweiher vorstellen. Elke Reh-Schneider berichtete über Fortschritte der AG Brauchtum bei der Forschung nach alten Hausnamen „aufm Berg“ in Ewersbach. Die Ergebnisse werden am Montag, 30. Oktober, ab 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Backes in Ewersbach vorgestellt.