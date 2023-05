Biergarten wird eröffnet

Dietzhölztal-Ewersbach. Mit dem Anbruch der Sommersaison eröffnet das Bebop Strassebersbach am Sonntag, 4. Juni, den Biergarten in der Ewersbacher Hallstraße. Ab 15 Uhr sind Gäste eingeladen, in der entspannten Atmosphäre des Biergartens den Nachmittag zu genießen. Das Bebop Strassebersbach bietet eine sorgfältig ausgewählte Palette lokaler Biere und eine Vielzahl kulinarischer Köstlichkeiten. Inmitten der ländlichen Ruhe direkt an der Dietzhölze gelegen, abseits vom Verkehrslärm, verspricht der Biergarten des Bebop Strassebersbach eine willkommene Auszeit vom Alltag.