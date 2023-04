Dietzhölztal-Ewersbach. Die Red Bananas Blues Band spielt am Samstag, 15. April, im Bebop Strassebersbach in der Hallstraße 4 in Ewersbach. Los geht es um 20 Uhr, der Eintritt kostet 9 Euro. Die Red Bananas Blues Band aus Wetzlar mischt den Chicago-, Mississipi- oder Delta-Blues mit Rock- oder Funkelementen.