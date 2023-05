Dietzhölztal-Ewersbach. Das Deutsche Rote Kreuz bietet am Freitag, 12. Mai, in Ewersbach einen Blutspendetermin an. DRK-Helfer halten sich dazu von 15.45 bis 20 Uhr in der Theologischen Hochschule (Jahnstraße 49-53) bereit. Eine Terminreservierung auf www.blutspende.de/termine ist erforderlich.