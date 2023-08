Dekanats-Orchester sucht Mitspieler

Dietzhölztal. Das Dekanats-Orchester tritt mit einem vielfältigen Repertoire bei Konzerten und in Gottesdiensten in den großen und kleinen Kirchen im Dekanat an der Dill auf. Gesucht werden weitere Instrumentalisten oder auch Wiedereinsteiger, die Violine, Viola, Cello, Flöte, Oboe, Klarinette oder auch andere Instrumente spielen. Zum Repertoire zählen klassische Werke in Schulorchesterfassung, Film-Musik, geistliche und weltliche Musik. Die nächsten Probe-Termine sind am 16. und 30. September und am 14. Oktober, jeweils von 10 bis 12 Uhr. Nach den Herbstferien gibt es weitere Termine nach Absprache. Die Proben finden im Gemeindehaus Ewersbach (Oranienstraße 13) statt. Weitere Informationen gibt Miyoung Jeon unter E-Mail an organist822@gmail.com.