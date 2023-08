Die Schulchronik kehrt zurück nach Steinbrücken

Jürgen Schnaubelt, der Vorsitzende des Heimatvereins, bot der Geschichtswerkstatt Neuhütte Dietzhölztal an, das historische Schriftstück in die eigene Bibliothek zu übernehmen. Zumal schon die Schulchronik von 1821 bis 1940 in der Bibliothek vorhanden ist. Jetzt hat Maren Becker ihrer Mutter Ellen Boysen nach Steinbrücken gebracht, um das wertvolle Buch an ihrer alten Wirkungsstätte persönlich an Hans-Georg Schwedes, den Vorsitzenden der Geschichtswerkstatt, zu übergeben. Dabei konnte sie auch das Schulgebäude aus 1913 besichtigen, das liebevoll von der Familie Seidelmann renoviert worden ist. Schwedes bedankte sich mit einem historischen Foto von der alten Volksschule bei Ellen Boysen.