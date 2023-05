Dieb stiehlt in Dietzhölztal EC-Karten aus Handtasche

Das Opfer hielt sich in einem Discounter in Ewersbach auf. Dort lag die Umhängetasche der Eschenburgerin im Einkaufswagen. In einem unbeachteten Moment griff der Täter in die Tasche und nahm sich die Geldbörse der Frau. Daraus entwendete der Mann mehrere Bankkarten. Erst beim Bezahlen an der Kasse bemerkte die Frau den Diebstahl.