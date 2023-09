Dietzhölztal erhält Auszeichnung des japanischen Außenministers

Besonders gewürdigt wurden die deutschen Kontakt­personen, die in Shimotsuke die Internationale Gesellschaft als Koordinatoren und Übersetzer unterstützen und bei jedem Austausch vor Ort übersetzen. Matthias Blittersdorf hat einige Jahre in Shimotsuke verbracht. Seine Nachfolgerin Melanie Wilpert ist jetzt das wichtige Bindeglied zwischen den beiden Kommunen. Und Carolin Weidmann unterstützt das japanische Generalkonsulat in Frankfurt/Main als Assistentin für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit. In Dietzhölztal setzt sich der völkerverbindende Brückenkreis als Förderverein für die Partnerschaft und den regelmäßigen Austausch ein.