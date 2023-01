Dietzhölztal-Ewersbach: Plansecur hilft Menschen aus Ukraine

"Nur wenn Integration gelingt, wird die Not der Flüchtlinge gelindert, und nur dann können sie proaktiv Leistungen an die Gesellschaft zurückgeben, was sie selbst erfahren haben", sagte Michael Hörder, Referent für Migration und Integration der Allianz-Mission. "Wie wollen Flüchtlingen im Lahn-Dill-Kreis schnell, konkret und unbürokratisch helfen."