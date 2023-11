Dietzhölztal will einen Euro für sein Rathaus haben

Das Rathaus in Ewersbach soll an den Lahn-Dill-Kreis verkauft werden. Der Preis liegt bei einem Euro.

Allein für den Brandschutz müssten eine Million Euro ausgegeben werden. Geld, das die Gemeinde nicht mehr in den Standort investieren will. Nun ist der Lahn-Dill-Kreis am Zug.