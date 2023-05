Dietzhölztaler Bürgerbus-Konzept hat sich bewährt

„Ich helfe gerne, lade den Einkauf ein und bringe diesen möglichst auch bis an die Haustüre“, so Ulli Hoffmann, der sich als Beifahrer um die Fahrgäste kümmert und noch in diesem Jahr 80 Jahre alt wird. „Wir haben rund 10 bis 14 Stammgäste, die regelmäßig mitfahren. Es macht Spaß, mit diesem Service zu helfen“, so Fahrer Udo Schramm. Er hat als Vorsitzender des Seniorenbeirates das Bürgerbus-Projekt von Beginn an unterstützt.