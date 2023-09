Ewersbach wartet auf sein neues Dorfzentrum

Bei der ersten Planung für den Dietzhölztaler Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wurde schnell klar, dass es großes Interesse der Vereine daran gibt. Rund 20 Vereine und Gruppierungen stellen sich dabei einer breiten Öffentlichkeit vor. „Wir würden uns freuen, wenn auch private Personen, die gerne Handarbeiten, Bastelarbeiten oder handwerkliche Produkte für die Tombola zur Verfügung stellen“, sagte Stephanie Becker aus dem Rathaus, die für die Organisation federführend verantwortlich ist. Angebote dazu werden entgegengenommen per E-Mail an s.becker@dietzhoelztal.de.