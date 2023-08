Dietzhölztal-Ewersbach. Aufgrund einer internen Veranstaltung ist das Rathaus in Ewersbach am Mittwoch, 23. August, mittags nicht zu erreichen. Ab 13.30 Uhr bleiben sämtliche Abteilungen für den Kundenverkehr geschlossen, auch telefonisch beziehungsweise per E-Mail sind die Mitarbeiter der Verwaltung nicht erreichbar.