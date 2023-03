Dietzhölztal-Steinbrücken. Der Sportfischerverein Dietzhölztal lädt für Karfreitag, 7. April, zum Fischessen am Hammerweiher ein. Ab 10.30 Uhr gibt es an der Fischerhütte geräucherte Forellen und Fischbrötchen (auch zum Mitnehmen). Bestellungen sind bis Montag, 3. April, unter Telefon 0151-26218108 (von 9 bis 19 Uhr) oder per E-Mail an sfvdietzhoelztal @gmail.com erforderlich. Bestellte Speisen müssen bis 14 Uhr abgeholt sein.